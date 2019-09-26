رجل يغتصب قاصرات ويبتزهّن بصورهّن العارية

بيروت(صدى):

قام رجل في لبنان بإغتصاب فتيات قاصرات بعد إستدراجهن إلى منزله الكائن في مخيم صبرا، وتهديدهن وابتزازهن بعد تصويرهن بواسطة جهازه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بإغتصاب فتاتَين قاصرتَين لا يتجاوز عمرهما العشر سنوات، وبأنه عمد إلى تصوير إحداهما وهي عارية، ومن ثم ابتزازها.

وبعد عرض القاصرتَين على الطبيب الشرعي، تبين تعرّضهما للاغتصاب، كما أكّدت القاصرتان بحضور ذويهما أن المشتبه به هو نفسه المغتصب.

أحيل الموقوف إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في لبنان، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.