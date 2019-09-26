شارك أصدقائه جلساتهما الحميمية.. فانتقمت بقطع ذكورته

بوينس آيرس(صدى):

قضت محكمة أرجنتينية، بالسجن 13 عامًا على شابة بعد إدانتها في تهمة محاولة قتل صديقها عبر قطع عضوه الذكري.

وأدانت هيئة المحلفين، الفتاة إثر قيامها بقطع عضو صديقها الذكري بواسطة مقصّ مقراض، فيما خضع الرجل إلى عدة جراحات ترميمية بعد الحادثة.

وقالت الشابة باكية في المحكمة: « أنا فعلا آسفة لما اقترفته ولم يكن في نيّتي قتل أحد. وأرغب فعلا في أن يتم إحقاق الحقّ. وكل ما أريده هو أن أكمل حياتي التي أفسدتها، بشكل طبيعي ».

كما قالت الشابة، إنها أرادت الانتقام من شريكها لكن ليس قتله، لأنه أساء معاملتها وتشارك مع أصدقائه تسجيلات حميمية لها.