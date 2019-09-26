صدمة كبرى لأتليتكو مدريد بعد توقيع عقوبة على برشلونة بسبب جريزمان 

نواف السالم(صدى):

وقعت لجنة المسابقات بالإتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة كوميدية على نادي برشلونة، بعد تعاقد الفريق غير القانوني مع أنطوان جريزمان.

ودعا أتليتكو مدريد القضاء لتوقيع غرامة على النادي الكاتالوني تصل إلى 80 مليون يورو، لكن لجنة المسابقات بالإتحاد خففت العقوبة إلى 300 يورو فقط!

يذكر أن القضاء الإسباني، أوصى بتوقيع عقوبة غريبة على برشلونة بسبب هذه الصفقة، تقتضي بمنع الفريق من لعب مبارياته على ملعبه كامب نو، بحضور الجماهير.

وكان اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان انتقل من صفوف أتليتكو مدريد إلى برشلونة، في انتقالات الصيف الماضي.