بالفيديو.. مهنة جديدة تختص بتدريب العروس على دخول حفل الزفاف بمبالغ هائلة

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو مهنة جديدة من شأنها تدريب العروس لكيفية دخولها حفل الزفاف بمبالغ هائلة تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا في المملكة بسبب ما وصفه رواد التواصل الاجتماعي بأنه ترف وبذخ، ومن جانبه، علق مغرد:”يضحكون على الناس ويأكلون فلوسهم”.

وطرح مغرد آخر سؤالا، قائلا:” كيفية التقديم علي هذه المهنة.. هل تحتاج شهادة ولا بدون”، مشيرا:” في الإسراف والتبذير فيما لا ينفع بل فيه تقليد الكافرين”.

ورأى مغرد ثالث:” ستكون هذه الأموال وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة”، موضحا::” ليلة الدخلة تخليها تمشي كذا بدون تدريب”.

واعتبر مغرد رابع:” اللي عنده قرش ومحيره يشتري حمام ويطيره”، ساخرا من تدريب العروس وتعليم كيفية دخول حفل الزفاف، قائلا:”رزق الهبل علي المجانين”.