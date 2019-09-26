القتل والسجن بحق 14 متهما بقضية اغتيال رجلي أمن

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمعاقبة أربعة عشر متهماً جميعهم سعوديي الجنسية عدا المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والمتهم الثاني عشر (سوداني الجنسية) وذلك بعد ثبوت إدانتهم في اغتيال رجلي أمن في عام 1436 هـ أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية .

وثٌبت في القضية شروع المتهمين الأول والثاني في استهداف أحد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن العاملين في نقاط أمنية متفرقة وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن وتصوير المتهم الثاني لعملية تنفيذ الجريمة وتأييد بعضهم لتنظيم داعش الإرهابي والتستر على الجريمة وعدة متفرقة.

وقد قررت المحكمة في حكمها الابتدائي ، قتل المدعى عليه الأول والثاني تعزيراً لقاء ما أدينا به، كم قررت المحكمة سجن المدعى عليه الرابع عشر بمدة خمسة عشر سنة، وسجن المدعى عليه الخامس مدة إحدى عشر سنة، وسجن المدعى عليه الثالث عشر مدة تسع سنوات ، وسجن المدعيى عليه السابع ثمان سنوات، وسجن المدعى عليهم الثالث و والمتهم التاسع والعاشر والثاني عشر لكل واحد منهما مدة خمس سنوات .

كما قضت بإبعاد المدعى عليه الثاني عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجن، وسجن المدعى عليه الثامن مدة أربعة سنوات وستة أشهر، وسجن المدعى عليه الرابع والحادي عشر مدة أربع سنوات لكل منهما مع إبعاد المدعى عليه الحادي عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، وسجن المدعى عليه السادس ثلاث سنوات.