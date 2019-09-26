بالصور.. «تعليم السويدي» .. يحتفي باليوم الوطني 89

عقال المالكي(صدى):

رعى مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ/ أحمد بن سعود العويس صباح اليوم ، حفل مكتب التعليم بالسويدي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة العربية السعودية، تحت شعار ” همة حتى القمة ” ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ/ سعيد الدوسري، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ/ منصور العنقري،والمشرفين التربويين وعدد من المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بمقر بالمكتب.

‏وقد سبق الحفل الخطابي بالنشيد الوطني، ثم بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم فلوحة إنشادية ترحيبية بضيوف الحفل قدمها عدد من الطلاب .

‏بعد ذلك ألقى مدير المكتب كلمة أشاد فيها بما تنعم به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين من نهضة وازدهار في كافة المجالات وخاصة في التعليم .

‏ورفع ” العويس” التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي المكتب والطلاب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله بهذه المناسبة الغالية ، كما قدم شكره لمن قام على هذا الحفل من تنسيق وتنظيم.

‏بعدها قدم طلاب بعض العروض والأناشيد في حب الوطن وقادته ،‏ وقد نُفّذ خلال هذا الحفل العديد من البرامج والفقرات الوطنية ما بين كلمات وقصائد ومسابقات ورسومات وطنية , كما تضمن الاحتفال حوارات بين الطلاب عن اليوم الوطني للمملكة طرح فيه عدد من الأسئلة عن تاريخ توحيد البلاد ، وأهم معالم المملكة.

‏في ختام الحفل، تم تكريم المعلمين والطلاب والمدارس المشاركة واللجان العاملة في احتفالات اليوم الوطني بالمكتب.