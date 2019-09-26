بالصور.. «تعليم السويدي» .. يحتفي باليوم الوطني 89
رعى مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ/ أحمد بن سعود العويس صباح اليوم ، حفل مكتب التعليم بالسويدي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة العربية السعودية، تحت شعار ” همة حتى القمة ” ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ/ سعيد الدوسري، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ/ منصور العنقري،والمشرفين التربويين وعدد من المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بمقر بالمكتب.
وقد سبق الحفل الخطابي بالنشيد الوطني، ثم بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم فلوحة إنشادية ترحيبية بضيوف الحفل قدمها عدد من الطلاب .
بعد ذلك ألقى مدير المكتب كلمة أشاد فيها بما تنعم به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين من نهضة وازدهار في كافة المجالات وخاصة في التعليم .
ورفع ” العويس” التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي المكتب والطلاب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله بهذه المناسبة الغالية ، كما قدم شكره لمن قام على هذا الحفل من تنسيق وتنظيم.
بعدها قدم طلاب بعض العروض والأناشيد في حب الوطن وقادته ، وقد نُفّذ خلال هذا الحفل العديد من البرامج والفقرات الوطنية ما بين كلمات وقصائد ومسابقات ورسومات وطنية , كما تضمن الاحتفال حوارات بين الطلاب عن اليوم الوطني للمملكة طرح فيه عدد من الأسئلة عن تاريخ توحيد البلاد ، وأهم معالم المملكة.
في ختام الحفل، تم تكريم المعلمين والطلاب والمدارس المشاركة واللجان العاملة في احتفالات اليوم الوطني بالمكتب.
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