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كشف حقيقة جلد « معذب الطفلة »

كشف حقيقة جلد « معذب الطفلة »
عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ما تم تداوله من ” صور ” ، عن جلد معذب الطفلة.

وأوضحت الهيئة أن الصور التي تم تداولها مُلتقطة من فيديو لـ ” رجل ” في المكسيك، تم اختطافه وتعذيبه من قبل عصابة عام ٢٠١٧.

كما كشفت الهيئة أن العقوبة المتوقعة لـ ” معذب الطفلة ” ، ستكون السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف ريال، أما ” الجلد ” فليس ضمن العقوبة.

العقوبة التي تنتظر مُعذب طفلته


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83200 ] نشر منذ 38 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل على مطلقي الإشاعات ..

.. هذا الرجل واضح عليه وشوم العصابات ، إذاً من المستحيل ان من عذب طفلته ان يكون هو ..

,, يعني اذا حبيتوا تكذبوا اكذبوا في شيء ممكن يصدق ، ولا مصداقية لكم ايها الأغبياء المشبوهين ,,

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