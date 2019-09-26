كشف حقيقة جلد « معذب الطفلة »
كشفت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ما تم تداوله من ” صور ” ، عن جلد معذب الطفلة.
وأوضحت الهيئة أن الصور التي تم تداولها مُلتقطة من فيديو لـ ” رجل ” في المكسيك، تم اختطافه وتعذيبه من قبل عصابة عام ٢٠١٧.
كما كشفت الهيئة أن العقوبة المتوقعة لـ ” معذب الطفلة ” ، ستكون السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف ريال، أما ” الجلد ” فليس ضمن العقوبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83200 ] نشر منذ 38 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل على مطلقي الإشاعات ..
.. هذا الرجل واضح عليه وشوم العصابات ، إذاً من المستحيل ان من عذب طفلته ان يكون هو ..
,, يعني اذا حبيتوا تكذبوا اكذبوا في شيء ممكن يصدق ، ولا مصداقية لكم ايها الأغبياء المشبوهين ,,