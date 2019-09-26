كشف حقيقة جلد « معذب الطفلة »

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ما تم تداوله من ” صور ” ، عن جلد معذب الطفلة.

وأوضحت الهيئة أن الصور التي تم تداولها مُلتقطة من فيديو لـ ” رجل ” في المكسيك، تم اختطافه وتعذيبه من قبل عصابة عام ٢٠١٧.

كما كشفت الهيئة أن العقوبة المتوقعة لـ ” معذب الطفلة ” ، ستكون السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف ريال، أما ” الجلد ” فليس ضمن العقوبة.