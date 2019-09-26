وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج في شركة بارسونز بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بارسونز المحدودة عن توافر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أمين محفوظات)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (نظم معلومات إدارية)، لا يشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلي أن الراتب 7,500 ريال، بالإضافة إلى دورات تدريبية، موضحة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/27هـ، من خلال الرابط التالي: هنا