مي العيدان تنتقد صورة لنوال الكويتية والجمهور يهاجمها

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة للفنانة الكويتية نوال. ولفتت الأنظار من خلالها إلى وجود علبة سجائر أمامهاعلى الطاولة.

وعلقت العيدان على الصورة بدا أنها تنتقد نوال الكويتية من خلاله. وكتبت: “نوال لوسمحتِ سيجارة من جنبك لو سمحتِ. لو ماعليك كلافة”.

وانطلقت على إثر ذلك موجة من التعليقات إذ هاجم الكثيرون من المتابعين الإعلامية ورأوا أن ما تفعله الفنانة الكويتية أمر يتعلق بحريتها الشخصية.

ويشار إلى أن العيدان هاجمت في وقت سابق الفنانة في حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي يعرض على شاشة قناة “سكوب” ، وجاء هذا على إثر إحياء نوال حفلاً ضمن فعاليات “هلا فبراير” فاتهمتها بأنها أدت أغنية على طريقة “بلاي باك”.