الزعاق: غدا يتساوى الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة 

علي القحطاني(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غداً الجمعة يتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة.

وأوضح الزعاق عبر حسابه في “تويتر”: أسبوع التساوي، غداً الجمعة سيتساوى الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة.

وتابع: يستمر هذا التساوي لمدة أسبوع، وحينذاك يبدأ الليل يزيد على حساب النهار، ويستمر الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 90 يوماً، ثم نعيش أطول ليالي السنة في نهاية ربيع الآخر.