الزعاق: غدا يتساوى الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غداً الجمعة يتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة.
وأوضح الزعاق عبر حسابه في “تويتر”: أسبوع التساوي، غداً الجمعة سيتساوى الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة.
وتابع: يستمر هذا التساوي لمدة أسبوع، وحينذاك يبدأ الليل يزيد على حساب النهار، ويستمر الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 90 يوماً، ثم نعيش أطول ليالي السنة في نهاية ربيع الآخر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83191 ] نشر منذ 8 دقائق
خير ان شاء الله ..