تعليم الرياض يعلن بدء التسجيل في أولمبياد « إبداع 2020م »

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 2020م ” للعام الحالي 1441هـ, وذلك لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية .

ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي المدارس إلى حث الطلاب على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020م” الذي يسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية تحفز عقول الطلاب و تنمّي روح الإبداع لديهم .

وأكد ” الوهيبي” سعي الإدارة العامة للتعليم ممثلة بإدارة الموهوبين لإتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية في المجالات المناسبة لرغباتهم وميولهم, وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية .

من جانبه حثَّ مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنَّام المدارس على إيلاء المشروع العناية والاهتمام لضمان المشاركة الفاعلة من قبل الطلاب, داعيًا إلى تكليف منسق الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة وشرح تعليماتها وأدلتها للطلاب وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد اضغط هنا لافتًا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب حتى تاريخ 1441/1/30هـ ، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح و تحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020م” .