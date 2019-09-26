وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالجامعة بالأحساء، بمسمى (مُشغل جرافيك ثاني).

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

وأبانت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/27هـ، من خلال الرابط التالي:هنا