«الدفاع» تفتح باب التقديم إلى وظائف نسائية عسكرية
فتحت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، باب التقديم إلى الوظائف النسائية العسكرية للعام 1441هـ؛ للعمل برتبة «جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب».
وجاءت الشروط، كالتالي:
1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
3- أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.
4- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.
5- أن لا يقل سن المتقدمة عن «واحد وعشرين» عامًا ولا يزيد عن «أربعين» عامًا.
6- أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول 155 سم.
7- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
8- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
9- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
10- اجتياز المقابلة الشخصية.
11- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد التقديم، ولكنه سيكون متاح عبر الرابط التالي هنا
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