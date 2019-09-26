«الدفاع» تفتح باب التقديم إلى وظائف نسائية عسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، باب التقديم إلى الوظائف النسائية العسكرية للعام 1441هـ؛ للعمل برتبة «جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب».

وجاءت الشروط، كالتالي:

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

3- أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

4- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

5- أن لا يقل سن المتقدمة عن «واحد وعشرين» عامًا ولا يزيد عن «أربعين» عامًا.

6- أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول 155 سم.

7- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

8- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

9- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

10- اجتياز المقابلة الشخصية.

11- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد التقديم، ولكنه سيكون متاح عبر الرابط التالي هنا