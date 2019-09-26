ريال مديريد يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الاسباني بهزيمة أتلتيكو السبت المقبل

ماجد محمد(صدى):

يتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني ، مع منافسه التقليدي العنيد أتلتيكو مدريد، عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت في الجولة 7 من المسابقة.

وكان سقط الريال في فخ التعادل مرتين في أول ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، ولكنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية لينتزع صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام جاره، ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد قبل مباراة الديربي المثيرة بينهما، بعد غد السبت، على إستاد واندا ميتروبوليتانو.

وفيما يتطلع الريال بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تخلص من قدر كبير من الضغوط التي أحاطته في بداية الموسم، إلى الفوز في هذه المباراة وتوسيع الفارق، يسعى أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى الإطاحة بالريال من الصدارة واستعادتها من خلال هذا الديربي.

وكانت الهزيمة 0-3 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، أثارت جدلاً كبيراً حول الريال وانتقادات عنيفة ضد زيدان، ولكن الفريق تغلب على إشبيلية وأوساسونا في الأسبوع الحالي، لينتزع صدارة جدول الدوري الإسباني.