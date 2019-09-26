الحربي : بدأ «بواكير الوسم» تبدأ بالمناطق الجنوبية والغربية منتصف الأسبوع المقبل

عادل الحربي(صدى):

أوضح محلل الطقس عبدالله الحربي ، أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي، هذه الفترة يطلق عليها البعض اسم “بواكير الوسم” ، و ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح جنوبية صاعدة تغذي المنطقة الجنوبية الغربية والغربية بالرطوبة وبخار الماء.

وتوقع الحربي أن تزداد فرص الأمطار على مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير وأبها ومكة، وستشمل فرص الأمطار سواحل جازان وعسير والباحة والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة تشمل ساحل القنفذة وساحل حلي ، مشيرا إلى أن فرص الأمطار تتوسع تدريجياً من الثلاثاء إلى آخر الأسبوع لتشمل أجزاءً من منطقة مكة المكرمة وحراتها ومرتفعاتها وأجزاء من المدينة المنورة.

وأضاف يعود هذا النشاط المبكر إلى بقايا رطوبة النشاط المداري الذي تسبب في تشكل إعصار هيكا المداري شمال بحر العرب وهطلت منه أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي للجزيرة العربية المتمثل في ساحل عمان واليمن بالإضافة إلى تخلخل قيم الضغط السطحي جنوب المملكة والذي أدى إلى تحرك الرياح الجنوبية نحوه.