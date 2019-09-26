ابنة «الذروي» تصف شعورها بعد عودة والدها من سجون الحوثيين
أعربت سوسن ناصر الذروي عن بالغ سعادتها بعودة والدها؛ وذلك عقب نجاح السلطات في تحريره من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتفصيلآ، قالت ” سوسن ” أنهم كانوا يتلقون أخبارًا متقطعة خلال فترة غياب والدهم خلال السنوات الأربع، حيث ظلوا 8 أشهر بعد إعلان فقده لا يعلمون عنه شيئًا.
وأضافت: ” تواصلنا مع أسرة المعلم الأسير سالم الغامدي العائد من اليمن وبشرونا أن والدي على قيد الحياة وبصحة جيدة ” .
وتابعت: ” وبعدها بشهرين كان للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دور في سماعنا صوت والدي للمرة الأولى بعد انقطاع 10 أشهر ”
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