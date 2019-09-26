ابنة «الذروي» تصف شعورها بعد عودة والدها من سجون الحوثيين

نايف السالم(صدى):

أعربت سوسن ناصر الذروي عن بالغ سعادتها بعودة والدها؛ وذلك عقب نجاح السلطات في تحريره من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتفصيلآ، قالت ” سوسن ” أنهم كانوا يتلقون أخبارًا متقطعة خلال فترة غياب والدهم خلال السنوات الأربع، حيث ظلوا 8 أشهر بعد إعلان فقده لا يعلمون عنه شيئًا.

وأضافت: ” تواصلنا مع أسرة المعلم الأسير سالم الغامدي العائد من اليمن وبشرونا أن والدي على قيد الحياة وبصحة جيدة ” .

وتابعت: ” وبعدها بشهرين كان للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دور في سماعنا صوت والدي للمرة الأولى بعد انقطاع 10 أشهر ”