بالصور.. مسؤولون يشاركون الطلاب العرضة السعودية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، باليوم الوطني الـ89 للمملكة بمشاركة مسؤولون بالجهات الحكومية في المحافظة، وبحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للبنين والبنات وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وشارك المسؤولون بالجهات الحكومية، الطلاب العرضة السعودية خلال الاحتفال الذي أُقيم تحت شعار «همة حتى القمة»، وشاهد المدير العام والضيوف تحية العلم فور وصولهم، ثم شاهدوا العرض الكشفي والصيحات الترحيبية.

وبدء الحفل الخطابي بالنشيد الوطني، ثم كلمة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، مهنئًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد «اللهيبي» أن الوطن هو الانتماء الحقيقي الذي نشعر فيه بالأمن والأمان فلنكن يدًا واحدة بانية معطاءة لهذا الوطن نفخر بممتلكاته ومكتسباته، داعيًا إلى تحقيق طموحات القيادة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، قائلًا «عندما نحتفل بالوطن نحتفل بالانجازات».

كما قدم الشكر لجميع قادة المدارس بنين وبنات على تفعيل احتفالية اليوم الوطني الـ89، فيما تضمن الحفل قصيدة وطنية وعرض مرئي بعنوان «أصداء وطنية»، ثم قدم مجموعة من الطلاب والطالبات أوبريت همة حتى القمة عرض من خلاله لوحات وطنية، واختتم الحفل بتكريم المشاركين من الطلاب والمدارس في برنامج حفل اليوم الوطني .