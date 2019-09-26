90 يوم ترفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

حمود العنزي(صدى):

أكدت تقارير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 20.3 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2015 الذي كانت فيه نسبة التوطين بالقطاع الخاص 17.1 % ، وفقاً لصحيفة محلية .

وبلغ عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص 1.14 مليون مقابل 6.3 مليون مشتغل أجنبي .

بينما بلغ عدد المواطنات بالقطاع الخاص 529.65 ألف مشتغلة مقابل 218.7 أجنبيات .

وتواصل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إصدار قرارات التوطين وفق رؤية المملكة 2030 للقضاء على البطالة وزيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل .

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