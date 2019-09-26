استفسار خاص بأحقية الدعم لمن يتقاضى أكثر من 7 آلاف ريال.. حساب المواطن يرد
أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار يتعلق بأحقية الحصول على دعم، وذلك لمن يتقاضى راتبًا أكثر من 7 آلاف ريال شهريًا.
وعن ذلك، قال ” حساب المواطن ” : ” إن الدعم يُصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، وبناء على إجمالي دخله، إذ إنه تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم ” .
وأشار حساب المواطن إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج، من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي:هنا
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 15 دقيقة
قصة المواطن الذي راتبه 17 الف ريال ويستلم دعم حساب المواطن وهناك الكثير روتبهم تقل عن 5000 ريال ولم يستحقوا الدعم هل من اجابة لذلك