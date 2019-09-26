  • الخميس 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استفسار خاص بأحقية الدعم لمن يتقاضى أكثر من 7 آلاف ريال.. حساب المواطن يرد

استفسار خاص بأحقية الدعم لمن يتقاضى أكثر من 7 آلاف ريال.. حساب المواطن يرد

استفسار خاص بأحقية الدعم لمن يتقاضى أكثر من 7 آلاف ريال.. حساب المواطن يرد
عادل الحربي(صدى):

أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار يتعلق بأحقية الحصول على دعم، وذلك لمن يتقاضى راتبًا أكثر من 7 آلاف ريال شهريًا.

وعن ذلك، قال ” حساب المواطن ” : ” إن الدعم يُصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، وبناء على إجمالي دخله، إذ إنه تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم ” .

وأشار حساب المواطن إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج، من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي:هنا


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 15 دقيقة

قصة المواطن الذي راتبه 17 الف ريال ويستلم دعم حساب المواطن وهناك الكثير روتبهم تقل عن 5000 ريال ولم يستحقوا الدعم هل من اجابة لذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *