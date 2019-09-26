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أبرزهم التخلص من حب الشباب.. فوائد النعناع للبشرة

أبرزهم التخلص من حب الشباب.. فوائد النعناع للبشرة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ بعض النساء لاستخدام ” النعناع ” من أجل البشرة، خاصة وأنه لفائدة كبيرة لترطيبها والقضاء على حب الشباب، وسنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد النعناع للبشرة.

* علاج حب الشباب

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للجراثيم كما يحتوي على حمض الساليسيليك، وتمنع هذه الأحماض ظهور حب الشباب.

* علاج التهيج

يحتوي النعناع على الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تعمل على تهدئه البشرة وتخفيف الاحمرار الناتج عن لدغات البعوض.

* ترطب بشرتك

يعمل النعناع على ترطيب البشرة الجافة وشد مسام الوجه والتخلص من الحكة.

* الرؤوس السوداء

يعمل النعناع على تنظيف المسام من الأتربة والتي تلعب دورًا في ظهور الرؤوس السوداء، كما يعمل على شد الجلد.

* تأخر ظهور الشيخوخة

يعمل النعناع على تغذية البشرة وتعزيز الدورة الدموية؛ مما يساعد على تأخر ظهور الشيخوخة والتجاعيد.

* إزالة الهالات السوداء

يساعد على التخلص من الهالات السوداء أسفل العين، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تنشط البشرة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83200 ] نشر منذ 60 دقيقة

ممتاز ,,,

.. معلومات حلوه عن النعناع ..

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