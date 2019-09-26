أبرزهم التخلص من حب الشباب.. فوائد النعناع للبشرة
تلجأ بعض النساء لاستخدام ” النعناع ” من أجل البشرة، خاصة وأنه لفائدة كبيرة لترطيبها والقضاء على حب الشباب، وسنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد النعناع للبشرة.
* علاج حب الشباب
يحتوي النعناع على خصائص مضادة للجراثيم كما يحتوي على حمض الساليسيليك، وتمنع هذه الأحماض ظهور حب الشباب.
* علاج التهيج
يحتوي النعناع على الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تعمل على تهدئه البشرة وتخفيف الاحمرار الناتج عن لدغات البعوض.
* ترطب بشرتك
يعمل النعناع على ترطيب البشرة الجافة وشد مسام الوجه والتخلص من الحكة.
* الرؤوس السوداء
يعمل النعناع على تنظيف المسام من الأتربة والتي تلعب دورًا في ظهور الرؤوس السوداء، كما يعمل على شد الجلد.
* تأخر ظهور الشيخوخة
يعمل النعناع على تغذية البشرة وتعزيز الدورة الدموية؛ مما يساعد على تأخر ظهور الشيخوخة والتجاعيد.
* إزالة الهالات السوداء
يساعد على التخلص من الهالات السوداء أسفل العين، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تنشط البشرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83200 ] نشر منذ 60 دقيقة
ممتاز ,,,
.. معلومات حلوه عن النعناع ..