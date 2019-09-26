ولا تسوى حاجة يابني.. فيديو ساخر لـ«عمرو أديب» يعلق على مصافحة «ماكرون» لـ«تميم»

القاهرة(صدى):

علق الإعلامي المصري عمرو اديب على إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأمير قطر أثناء إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

وقال ” أديب ” بطريقة ساخرة على برنامج ” الحكاية ” عبر قناة ” إم بي سي مصر ” : أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني.. أنت دويلة، يقوم ليك ليه .

وأضاف ساخراً : اقعد يابني ماتزعلش ، مهانة في مهانة.. يا عيني على المهانة.. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفِرَق رياضية .

كما عرض ” أديب ” صورة أخرى للمصافحة الحارة بين ماكرون والرئيس المصري ، مقارنةً بالمصافحة المهينة لـ ” تميم ” .

وكان ماكرون قد أهان تميم بعدما أقبل عليه وقد مد يده فيما بادره الرئيس الفرنسي بمصافحته وهو جالساً واضعاً قدماً على الأخرى بشكل أكد إهانته أمام المجتمع الدولي .

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