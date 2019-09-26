ولا تسوى حاجة يابني.. فيديو ساخر لـ«عمرو أديب» يعلق على مصافحة «ماكرون» لـ«تميم»
علق الإعلامي المصري عمرو اديب على إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأمير قطر أثناء إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .
وقال ” أديب ” بطريقة ساخرة على برنامج ” الحكاية ” عبر قناة ” إم بي سي مصر ” : أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني.. أنت دويلة، يقوم ليك ليه .
وأضاف ساخراً : اقعد يابني ماتزعلش ، مهانة في مهانة.. يا عيني على المهانة.. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفِرَق رياضية .
كما عرض ” أديب ” صورة أخرى للمصافحة الحارة بين ماكرون والرئيس المصري ، مقارنةً بالمصافحة المهينة لـ ” تميم ” .
وكان ماكرون قد أهان تميم بعدما أقبل عليه وقد مد يده فيما بادره الرئيس الفرنسي بمصافحته وهو جالساً واضعاً قدماً على الأخرى بشكل أكد إهانته أمام المجتمع الدولي .
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