الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن 8 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة الملكية بالجبيل، باب التقديم إلى 8 وظائف شاغرة للجنسين، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، لحملة الثانوية العامة فما فوق.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة للعمل في الشركات التالية «شركة الزامل للصيانة والتشغيل، شركة كوبيريون الشرق الأوسط المحدودة، شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات».

وتتمثل الوظائف والشروط، كالتالي:

1- مُشغل معدات ثقيلة «للرجال – وظيفتان»:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- أخصائي الخدمات اللوجستية «للجنسين – وظيفتان»:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، مع خبرة لا تقل عن سنة، ويجب أن يكون لديهم رخص قيادة سعودية «سارية المفعول» لتشغيل المعدات الثقيلة وأنواع السيارات المطلوبة لنقل المعدات الثقيلة.

3- مفتشة «للنساء – وظيفة واحدة»:

يشترط أن يكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص «هندسة معمارية»، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مصممة جرافيك «للنساء – وظيفة واحدة»:

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص «هندسة معمارية»، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- مُحاسب «للرجال – وظيفة واحدة»:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في المحاسبة، مع خبرة لا تقل عن سنتين.

6- فني تكييف «للرجال – وظيفة واحدة»:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تقنية هندسة التكييف والتبريد، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الخميس 2019/09/26م، ولمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي هنا