صافرة رومانية تدير مباراة الهلال والتعاون 

نواف السالم(صدى):

يدير مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، طاقم تحكيم روماني مكون من أوفيديو هاتيجان، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي، والحكم الرابع البرتغالي مانويل أوليفيرا، ومواطنه آرتور سواريس حكم الفيديو، ومساعده روي ليسينيو.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد التعاون عند الساعة 8:15 مساء اليوم، ويطمح الزعيم مواصلة انتصاراته، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية.