تعريف يوضح المنازعات التي ينظر في الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها
أوضح برنامج تعريف المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية ، المنازعات العمالية التي تم تفعيل نظر الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العمالية .
وكان تساءل أحد المواطنين بالصفحة الرسمية لبرنامج تعريف قائلاً ، ” هل تم تفعيل نظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العمالية بالدرجة الأولى في المنازعات العمالية بطريق الاستئناف تدقيقاً أمام محاكم الاستئناف؟ ” .
وأجابه البرنامج ، ” نعم اعتباراً من تاريخ 2/1/1441هـ والاكتفاء بالاعتراض أمام محاكم الاستئناف بطريق التدقيق في المنازعات العمالية التالية : المنازعات العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن مائتي ألف ريال – والشكاوى المرفوعة من أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” .
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