«خيرات » تشــارك الوطن أفراحه بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي

محمد السعران(صدى):

نظمت جمعية خيرات لحفظ النعمة احتفالية اليوم الوطني 89 تحت شعار ” فرحة وطن ” والذي أقيم في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض .

وقد شاركت الجمعية بمجموعة من الأركان الترفيهية و التعليمة بعدد ١٩ ركن ، والتي يُشرف عليها ١٢٤ من المتطوعات و بالتعاون مع فريق ” لنضيء حياتهم ”

وفي التفاصيل ” أشتمل الحفل على عدد قائم من المشاركين و الداعمين ومنهم : مطعم شاورمر من خلال تقديمه ٢٥٠ وجبة بالإضافة إلى ١٥٠٠ كوبون وجبات للمشاركين في الحفل , عيادات مركز طب الأسنان بشرق الرياض بمشاركتهم بركن تثقيفي للأمهات – ركن التثقيف بالمرح للأطفال – وعيادة للكشف وتطبيق مادة الفلورايد للصغار والكبار وهدايا , حلويات كلك حلى وذلك بتقديمهم ضيافة الحفل .

و إيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية وأثرها البالغ في المجتمع شارك قسم البحث الاجتماعي وبالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية ( نقي – بصمة أمل – ترف – نوار ) بتقديم هدايا بعدد ٣٧٥ للأطفال و كوبونات بعدد ٥٦ بقيمة ١٠٠ ريال للكوبون الواحد للأمهات من العثيم .

ايضاً اشتمل الحفل على جناح خاص لجمعية خيرات والذي خصص لعرض مسيرة إنجازات خيرات طوال الأعوام الماضية , والمشاريع القائمة و المستقبلية والتي تتوافق وما تطمح له رؤية 2030 في القطاع الغير ربحي .

ووفقاً للأرقام فقد استقبل الحفل ما يقارب 140 من المستفيدين.

ولهذا تشكر خيرات ” مركز الملك سلمان الاجتماعي ” الشريك الاستراتيجي للفعالية لإتاحتهم الفرصة للجمعية بالمشاركة في احتفالية اليوم الوطني السعودي ، كذلك تشكر موظفات الجمعية و جميع المتطوعات على ما بذلوه من جهد لإسعاد الأسر المستفيدة اللاتي قاموا بجهود للتنظيم الحفل وإنجاحه ودعت الله أن يكون هذا العمل الخيري في ميزان حسناتهم.

كما تشكر جميع من شارك ودعم واقترح وساهم في إبراز احتفال خيرات بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٨٩ فقد أثبتم جدارتكم وأثبتم كفاءتكم ومهنيتكم سائلين الله لكم من البركة والخير والتوفيق أوفر النصيب .. لا حرمكم الله الأجر والثواب.