تفاصيل تجنيد المصري محمد على لصالح قطر وعلاقته بالإنفصاليين في إسبانيا
كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة المقاول المصري محمد علي صاحب الفيديوهات الداعية لإثارة الفوضى مهددة مستقبل الدولة المصرية ، وعلاقته بالنظام القطري .
وأكدت أن المقاول محمد علي تم تجنيده من قبل المخابرات التركية على يد ضابط المخابرات القطري وسفير قطر السابق في فرنسا ” حمدبن عبد العزيزالكواري ” والذي يعيش حالياً في إسبانبا .
وقالت أنه تم عقد اجتماع بين “الكواري ” و”محمد علي ” لتنفيذ مخططات عدائية ضد مصر وتمويل الجماعات التي تنادي بإنفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا .
كما قام النظام القطري بتوكيل الكواري للدخول في إستثمارات نفطية في إسبانيا بنسبة 3% يتم منها تمويل شركة المقاولات الجديدة للمدعو “محمد علي ” والانفصاليين في إسبانيا لتسهيل مهام الكواري .
ويواصل النظام القطري محاولاته الخبيثة لزعزعة أمن النظام المصري منذ الإطاحة بحكم الإخوان في 30 يوونيو 2013 وتأجيج الصراع في المنطقة ، محاولاً الدفع بها إلى مصير مجهول .
وكان قانونيون مصريون قد تقدموا بالفعل للنائب العام المصري لسحب الجنسية المصرية عن المقاول المثير للجدل ، على خلفية ضرب إستقرار البلاد وإهانة القوات المسلحة المصرية .
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