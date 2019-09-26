تفاصيل تجنيد المصري محمد على لصالح قطر وعلاقته بالإنفصاليين في إسبانيا

ماجد القزيز(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة المقاول المصري محمد علي صاحب الفيديوهات الداعية لإثارة الفوضى مهددة مستقبل الدولة المصرية ، وعلاقته بالنظام القطري .

وأكدت أن المقاول محمد علي تم تجنيده من قبل المخابرات التركية على يد ضابط المخابرات القطري وسفير قطر السابق في فرنسا ” حمدبن عبد العزيزالكواري ” والذي يعيش حالياً في إسبانبا .

وقالت أنه تم عقد اجتماع بين “الكواري ” و”محمد علي ” لتنفيذ مخططات عدائية ضد مصر وتمويل الجماعات التي تنادي بإنفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا .

كما قام النظام القطري بتوكيل الكواري للدخول في إستثمارات نفطية في إسبانيا بنسبة 3% يتم منها تمويل شركة المقاولات الجديدة للمدعو “محمد علي ” والانفصاليين في إسبانيا لتسهيل مهام الكواري .

ويواصل النظام القطري محاولاته الخبيثة لزعزعة أمن النظام المصري منذ الإطاحة بحكم الإخوان في 30 يوونيو 2013 وتأجيج الصراع في المنطقة ، محاولاً الدفع بها إلى مصير مجهول .

وكان قانونيون مصريون قد تقدموا بالفعل للنائب العام المصري لسحب الجنسية المصرية عن المقاول المثير للجدل ، على خلفية ضرب إستقرار البلاد وإهانة القوات المسلحة المصرية .