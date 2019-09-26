الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد القدم 

نواف السالم(صدى):

قرر اتحاد كرة القدم عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر نوفمبر المقبل؛ وذلك لبحث المزيد من الموضوعات المتعلقة بكرة القدم، ومن بينها ترشيح نائب رئيس للجنة الانضباط خلفاً للدكتور ” عيسى العيسى ” الذي اعتذر عن الاستمرار في عمله بسبب تزكيته لمنصب حكومي قبل بداية الموسم الكروي الحالي.

يذكر أن لجنة الانضباط واجهت ضغوطاً واتهامات من قِبل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي حيال عدم نشرها قراراتها، كما عاقبت لجنة الانضباط ناديي الوحدة وأبها بسبب تأخر نزول فريقيهما إلى أرض الملعب ضمن الجولات الأولى لدوري المحترفين، فضلاً عن رفض احتجاج لنادي الحزم على بطاقة صفراء ثانية تحصّل عليها أحد لاعبيه إلى جانب إيقاف إجراء عقوبات ضد إداريي أندية بعد أن تلقت إفادات توضيحية حيال دخول خاطئ من جانبهم في أماكن محظورة عليهم قبل أن يتلقوا تفسيرات مقنعة ومبررة وقانونية منهم.