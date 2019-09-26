الإطاحة بمقيمين سرقا ذهب من أحد منازل بني جلدتهم بالليث

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة الليث، اليوم الخميس، بمقيمين تورطا في سرقة ذهب من منزل مقيم من جنسيتهم، في وقت قياسي.

وأحالت الجهات الأمنية المقيمين إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وتَلَقّت الجهات الأمنية بالليث، بلاغًا من مقيم من جنسية عربية يفيد بالسطو على منزله وسرقة ذهب بقيمة 25 ألف ريال تقريبًا أثناء تواجده وأسرته خارج المنزل.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية الموقع الكائن في أحد أحياء المحافظة، وتمكنت التحريات من الوصول إلى اللص المتورط في عملية السرقة، والذي أوصل الذهب المسروق إلى شخص آخر، وتم القبض عليهم.