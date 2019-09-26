 على طاولة الشورى.. توصية تطالب بمنح أبناء المواطنات الإقامة الدائمة دون رسوم

علي القحطاني(صدى):

قدمت توصية لمجلس الشورى تطالب التوصية بإعطاء أبناء المواطنات الأجانب حق الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم.

ونصت التوصية على الآتي:” على وزارة الداخلية مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة، دون رسوم مالية وإجراءات طويلة”.

وتهدف التوصية لتعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة

وكانت التوصية قدمت من 5 أعضاء من مجلس الشورى “لينة آل معينا، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، وهدى الحليسي”، ودون مقدمو التوصية 6 مسوغات تبرر مطالبهم.