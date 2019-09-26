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كارليس بويول يحسم موقفه من العودة لبرشلونة

كارليس بويول يحسم موقفه من العودة لبرشلونة
طلال الغامدي(صدى):

قرر كارليس بويول قائد برشلونة السابق رفض العودة مجدداً للبرسا والعمل كمدير للنادي ، في رد صادم لإدارة برشلونة والجمهور .

وقال بويول في حسابه في تويتر : بعد التفكير كثيرًا في الأمر قررت عدم قبول عرض النادي

وأضاف : لم يكن قرارًا سهلاً، قلت دائمًا إنني أريد العودة إلى المكان الذي أعتبره منزلي لكنني مرتبط بأمور شخصية مختلفة في الوقت الحالي تمنعني من التفاني الذي يستحقه هذا المنصب .

وكان رئيس برشلونة ” جوسيب ماريا بارتوميو ” قد عرض على “بويول” العودة آملاً في إقناعه خاصةًوأنه له بصمة تاريخية مع البارسا منذ عام 1999 وحتى 2014 .


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