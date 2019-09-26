ما هي الحقوق الخاصة بالمستهلك فيما يتعلق بمنع الممارسات الإحتكارية؟
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حقوق المستهلك فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” انفوجرافيك يوضح هذه الحقوق، وجاءت كالتالي:
تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:
– تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
– تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
– الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
– حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أومنشآت معينة.
– تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
– تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
” المناطق الجغرافي، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية ” .
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