ما هي الحقوق الخاصة بالمستهلك فيما يتعلق بمنع الممارسات الإحتكارية؟

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حقوق المستهلك فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” انفوجرافيك يوضح هذه الحقوق، وجاءت كالتالي:

تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:

– تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

– تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.

– الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.

– حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أومنشآت معينة.

– تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.

– تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:

” المناطق الجغرافي، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية ” .