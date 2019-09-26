بغلف يحفز لاعبي النصر بالمكافآت قبل الأهـلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن العضو الشرفي الذهبي بنادي بالنصر عبدالعزيز بغلف ، وعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافأة مالية مجزية قدرها نصف مليون ريال في حال تحقيق الفريق الفوز على الأهلي غداً (الجمعة) في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب الجوهرة وذلك في إطار رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزًا لهم على تحقيق الفوز.

يٌذكر أنه تضاءلت فرصة تواجد المهاجم عبدالفتاح ادم مع بقية زملائه اللاعبين في مباراة الفريق أمام الأهلي، وذلك لحاجته لمزيد من التجهيز البدني والفني رغم مشاركته في التدريبات خلال اليومين الماضيين .

هذا وكان الفريق أجرى البارحة تدريبه على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي تحت إشراف البرتغالي فيتوريا والذي بدأ التدريب معتمداً على النواحي اللياقية قبل الشروع في النواحي التكتيكية المتنوعة أتبعها بمناورة وقف من خلالها كثيراً على وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الفريق الخاصة بمواجهة الأهلي، في وقت أبدى اللاعب يحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين جاهزية للمشاركة مع الفريق بعد انقطاع طويل طيلة الفترة الماضية.