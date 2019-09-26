«خيرية خميس مشيط» تسلم عدداً من المستفيدين مفاتيح وحدات الإسكان التنموي

محمد السعران(صدى):

سلّم فضيلة الشيخ مسعود بن حسين سحنون رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط وبمشاركة جمعية منازل بمنطقة عسير ، عدداً من الوحدات السكنية للأسر المسجلة في الجمعية والتي وفرتها وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي .

والذي يعد أحد مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية والذي يهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم،

وذلك من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة ،

حيث سادت حالة من السعادة والفرح بين الأسر المستفيدة بعد تسلمها مفاتيح الوحدات السكنية المسلمة لهم ، رافعين الشكر للقيادة الرشيدة ولكل من ساهم في هذا العمل .

وقد أكد فضيلة الشيخ “سحنون” أن هذه المبادرات ليست بمستغربة على قيادتنا الرشيدة التي دائماً ما تتلمس احتياجات المواطنين وبخاصة ذوي الحاجات والأسر الفقيرة،

مضيفاً أن التسليم للوحدات السكنية مستمر، رافعاً الشكر لهم على هذا الدعم السخي ، وكذلك شاكراً فرع وزارة الاسكان بمنطقة عسير وجمعية منازل على هذه المبادرات المباركة التي خففت كثيراً من معاناة الأسر الأشد حاجة .