بالصور.. إيقاف شاحنات دون أبواب خلفية تسير في أوقات المنع بمكة

مكة المكرمة(صدى):

أوقفت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، عددًا من الشاحنات التي تجاوزت نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة في أوقات الحظر.

ورصدت دوريات المرور السرية، عدة شاحنات محملة بقطع صخرية بدون أبواب خلفية، وهي تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، في وقت حظر دخولها داخل الأحياء خاصة كوبري الشرائع.

وعلى الفور تمكنت الدوريات من إيقاف الشاحنات وحجزها وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية، كما تم إحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.