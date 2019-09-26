بالصور.. أمانة الرياض توقف كسارات لإنتاج الرمل الأبيض بالمخالفة للنظام

الرياض(صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض اليوم الخميس عن رصد كسارات تعمل على إنتاج الرمل الأبيض شرق الرياض بالمخالفة لأنظمة الإستثمار التعديني .

وأكدت الأمانة ممثلة في لجنة مراقبة الأراضي ، أنه تم إيقاف نشاط الكسارات وإتخاذ الإجرءات النظامية تجاهها .

وتواصل لجنة الأراضي أعمال المراقبة والتفتيش لرصد أي مخالفات أو تعديات بجميع أحياء الرياض أوالمواقع النائية .