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بالصور.. أمانة الرياض توقف كسارات لإنتاج الرمل الأبيض بالمخالفة للنظام

بالصور.. أمانة الرياض توقف كسارات لإنتاج الرمل الأبيض بالمخالفة للنظام
الرياض(صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض اليوم الخميس عن رصد كسارات تعمل على إنتاج الرمل الأبيض شرق الرياض بالمخالفة لأنظمة الإستثمار التعديني .

وأكدت الأمانة ممثلة في لجنة مراقبة الأراضي ، أنه تم إيقاف نشاط الكسارات وإتخاذ الإجرءات النظامية تجاهها .

وتواصل لجنة الأراضي أعمال المراقبة والتفتيش لرصد أي مخالفات أو تعديات بجميع أحياء الرياض أوالمواقع النائية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83183 ] نشر منذ 36 دقيقة

حراميه ..

,, ولا سووها الا بإيعاز من حرامية كبار ,,

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