بالصور.. أمانة الرياض توقف كسارات لإنتاج الرمل الأبيض بالمخالفة للنظام
كشفت أمانة منطقة الرياض اليوم الخميس عن رصد كسارات تعمل على إنتاج الرمل الأبيض شرق الرياض بالمخالفة لأنظمة الإستثمار التعديني .
وأكدت الأمانة ممثلة في لجنة مراقبة الأراضي ، أنه تم إيقاف نشاط الكسارات وإتخاذ الإجرءات النظامية تجاهها .
وتواصل لجنة الأراضي أعمال المراقبة والتفتيش لرصد أي مخالفات أو تعديات بجميع أحياء الرياض أوالمواقع النائية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83183 ] نشر منذ 36 دقيقة
حراميه ..
,, ولا سووها الا بإيعاز من حرامية كبار ,,