تفاصيل صادمة عن العثور على مفقود أضم بعد ظهور بنطلونه وجواله

حامد العمري(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على مفقود محافظة أضم الذي اختفى قبل ثلاثة أسابيع متوفياً في ظروف غامضة .

وكشفت مصادر أن شخص عثر على بعض متعلقات الضحية البالغ من العمر 19 عام ، وهي بنطلونه وجواله بمنطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس ، وقام بإبلاغ الشرطة .

واستدلت الشرطة بتلك المتعلقات وقامت بمباشرة الموقع على الفوروإجراء التحريات .

وتم العثور على المفقود في نفس يوم العثور على متعلقاته ولكنه كان متوفياً في جبل بالقرب من مكان تواجد المتعلقات .

وتحقق الجهات الأمنية في ملابسات الحادث وظروفه وما إذا كانت هناك جريمة جنائية .

وكان مفقود أضم في الصف الثالث الثانوي وخرج من منزله دون معرفة وجهته ، وناشد ذووه بالتوصل إليه إذ كان يعاني من إضطرابات نفسية كما كان جواله مغلق .