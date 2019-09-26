تفاصيل صادمة عن العثور على مفقود أضم بعد ظهور بنطلونه وجواله
عثرت الجهات الأمنية على مفقود محافظة أضم الذي اختفى قبل ثلاثة أسابيع متوفياً في ظروف غامضة .
وكشفت مصادر أن شخص عثر على بعض متعلقات الضحية البالغ من العمر 19 عام ، وهي بنطلونه وجواله بمنطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس ، وقام بإبلاغ الشرطة .
واستدلت الشرطة بتلك المتعلقات وقامت بمباشرة الموقع على الفوروإجراء التحريات .
وتم العثور على المفقود في نفس يوم العثور على متعلقاته ولكنه كان متوفياً في جبل بالقرب من مكان تواجد المتعلقات .
وتحقق الجهات الأمنية في ملابسات الحادث وظروفه وما إذا كانت هناك جريمة جنائية .
وكان مفقود أضم في الصف الثالث الثانوي وخرج من منزله دون معرفة وجهته ، وناشد ذووه بالتوصل إليه إذ كان يعاني من إضطرابات نفسية كما كان جواله مغلق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83174 ] نشر منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ومن فقده .. آمين ,,