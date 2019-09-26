رجل يتنكر في زي امرأة ويدخل صالون تجميل ليتحرش بالنساء

خالد الظفيري(صدى):

في جريمة أخلاقية مشينة ، قام رجل كويتي بالتنكر في مظهر نسائي واقتحم صالون تجميل نسائي لتسريح شعره والجلوس مع النساء والسلام عليهن .

ولم تمر خطته النكراء بسلام ، إذ لاحظته عاملة بصالون التجميل وبالفعل تأكدت من هويته خاصةً وأنه كان يقترب من النساء بطريقة غريبة بهدف لمسهن .

وعلى الفور تم القبض على المتهم الذي يواجه الآن عقوبة صارمة بالسجن لمدة عامين بتهمة التشبه بالنساء ومحاولة هتك أعراضهن في صالون التجميل .