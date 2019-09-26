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رجل يتنكر في زي امرأة ويدخل صالون تجميل ليتحرش بالنساء

رجل يتنكر في زي امرأة ويدخل صالون تجميل ليتحرش بالنساء
خالد الظفيري(صدى):

في جريمة أخلاقية مشينة ، قام رجل كويتي بالتنكر في مظهر نسائي واقتحم صالون تجميل نسائي لتسريح شعره والجلوس مع النساء والسلام عليهن .

ولم تمر خطته النكراء بسلام ، إذ لاحظته عاملة بصالون التجميل وبالفعل تأكدت من هويته خاصةً وأنه كان يقترب من النساء بطريقة غريبة بهدف لمسهن .

وعلى الفور تم القبض على المتهم الذي يواجه الآن عقوبة صارمة بالسجن لمدة عامين بتهمة التشبه بالنساء ومحاولة هتك أعراضهن في صالون التجميل .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83175 ] نشر منذ 16 دقيقة

هذا غير اللي نشرتوا خبره امس ..؟؟

,, عموماً يستاهل مايجيه من عقاب ,,

[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 5 دقائق

هذا يستاهل انه يوم جاء داخل للصالون النسائي صادف وجود عصابه تخطفه على انه امرأه وتخلي عقله يطير من راسه-

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