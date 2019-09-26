« العمل » تحدد شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم المقابل المالي

عادل الحربي(صدى):

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن العمال الوافدين.

وورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سؤالا بشأن الرسوم المقررة على العمالة الوافدة، جاء فيه:”متفرغ وعدد عمال منشأته أقل من 9 لكنه فوجئ برسوم المقابل المالي”.

وأوضحت وزارة العمل أن المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها 9 عمال فأقل، تُعفى من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين فقط بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، على أن يكون الإعفاء لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إقامة المنشأة أو حصولها على الترخيص.