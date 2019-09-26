« أحوال عسير » تحتفي باليوم الوطني الـ89
احتفل منسوبو إدارة الأحوال المدنية بمنطقة عسير والمكاتب المرتبطة بها (رجال ونساء) باليوم الوطني التاسع والثمانين وذلك بحضور المدير العام الأستاذ قاسم بن سعيد القرني وموظفي الإدارة .
ورفع مدير الأحوال المدنية بعسير ، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأحوال المدنية بالمنطقة , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ ولسمو أمير منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، مؤكداً أن اليوم الوطني سيبقى ذكرى خالدة ستورث للأجيال القادمة كونها محطة فخر واعتزاز لدى الجميع .
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