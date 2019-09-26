« أحوال عسير » تحتفي باليوم الوطني الـ89

محمد السعران(صدى):

احتفل منسوبو إدارة الأحوال المدنية بمنطقة عسير والمكاتب المرتبطة بها (رجال ونساء) باليوم الوطني التاسع والثمانين وذلك بحضور المدير العام الأستاذ قاسم بن سعيد القرني وموظفي الإدارة .

ورفع مدير الأحوال المدنية بعسير ، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأحوال المدنية بالمنطقة , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ ولسمو أمير منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، مؤكداً أن اليوم الوطني سيبقى ذكرى خالدة ستورث للأجيال القادمة كونها محطة فخر واعتزاز لدى الجميع .