تنظيم المؤتمر الطبي ” المستجدات في طب الأطفال ” بالمدينة المنورة

حامد العمري(صدى):

تعتزم الجمعية السعودية لطب الأطفال تنظيم المؤتمر الطبي (المستجدات في طب الأطفال)، بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، وذلك في فندق أوبروي لمدة يومين خلال الفترة من 3-4 صفر 1441هـ (الموافق 2-3 أكتوبر 2019، برعاية معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ويشارك في المؤتمر نخبة متميزة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين بمختلف الجامعات والمستشفيات السعودية، حيث يركز المؤتمر على طرح كافة المستجدات الطبية والعلمية الهامة في تخصص طب الأطفال.

وسيلقي المؤتمر الضوء على عدداً من المحاور الطبية، أبرزها: مرض السكري للأطفال، والسمنة، والتطعيمات، وأمراض التمثيل الغذائي، وحديثي الولادة، وإدارة مشاكل الأطفال حديثي الولادة، والمحاكاة الطبيه.

ووفقاً لرئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال الدكتور عبدالله بن عمير العمير، فإن المؤتمر يأتي بهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة بجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمملكة العربية السعودية، بجانب رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية للأطباء المتخصصين في مجالات طب الأطفال، من خلال مناقشة كافة المستجدات الطبية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجميعة السعودية لطب الأطفال تسعى دائماً إلى تحسين وتطوير مستوى الأداء في الخدمات الصحية والطبية، وكذلك الإرتقاء بمستوى مقدمي هذه الخدمات وخصوصاً في مجال طب الأطفال، وذلك من خلال البرامج والأنشطة العلمية والمؤتمرات الطبية التي تقيمها في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع العديد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال رئيس المؤتمر الدكتور عبدالعزيز التويم، أن مؤتمر المستجدات في طب الأطفال سوف يركز على طرح كافة المستجدات الطبية والعلمية الهامة في تخصص طب الأطفال، ومنها: (أمراض السمنة، ومشاكل التغذية للأطفال وحديثي الودلاة، وغيرها من المواضيع الحيوية الأخرى التي تهم الأسرة السعودية.

وأكد التويم، أن اللجنة المنظمة تحرص دائماً على استقطاب نخبة متميزة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين بمختلف الجامعات والمستشفيات السعودية والعربية، لتقديم ما لديهم من علوم وخبرات علمية وعملية للحضور والمشاركين، بهدف إطلاعهم على هذه المستجدات، وتطوير مستوياتهم العلمية، بما ينعكس بالإيجاب على المنظومة الطبية، وبالتالي تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمملكة.

ووجه التويم دعوته لجميع أطباء الأطفال، وأطباء الأسرة، والممارسين الصحيين، وطالبي الكليات الطبية بالجامعات السعودية، والممرضين والممرضات، وكافة العاملين في مجال طب الأطفال والمهتمين بهذا المجال، للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من برامجه العلمية.