« أبل » تبعث رسالة تحذيرية لمستخدمي هواتف آيفون 11

وكالات(صدى):

بعثت شركة ” أبل” رسالة تحذيرية لمستخدمي هواتف “آيفون 11” الجديدة في حال جرى استبدال شاشة الجهاز بأخرى غير أصلية.

وأوضحت أن المطلوب من مستخدم آيفون هو أن يستبدل شاشة الهاتف لدى متاجر موثوقة ومعتمدة، وفي حال وضع مستخدمو هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون برو ماكس”، شاشة غير أصلية، ستطالعهم رسالة تحذير فورية.

ويوضح الهاتف في هذه الرسالة التنبيهية “أنه غير قادر على التحقق ما إذا كانت الشاشة أصلية”، كما أبانت الشركة أن إصلاح الهاتف بطريقة خاطئة، من شأنه أن يلحق ضررا بالجهاز ويؤدي إلى ارتفاع حرارته وربما إصابة المستخدم بجروح.

وأوردت “أبل” أن الرسالة التحذيرية ستظهر على شاشة “أبل” المقفلة خلال الأيام الأربعة الأولى من رصد الخلل، ثم ينتقل التنبيه إلى قسم الإعدادات.