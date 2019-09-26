كلية التربية تحتفي بيوم المعلم العالمي الخميس المقبل

بدر الحارثي(صدى):

برعاية وتشريف معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر تنظم كلية التربية فعالية اليوم العالمي للمعلم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، وبحضور عدد من القيادات التربوية من مختلف الجهات التعليمية، وأكثر من ثلاثمائة معلم ومعلمة، وذلك صباح يوم الخميس ٤صفر ١٤٤١ ه، الموافق 3/10/2019 م .

وقد أشار سعادة عميد كلية التربية الدكتور فهد بن سليمان الشايع إلى أن احتفاء كلية التربية بالمعلم يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، حيث خصّصت اليونيسكو الخامس من أكتوبر من كل عام يوماً عالميا للاحتفاء بالمعلم، وذلك تقديراً لدوره المحوري في بناء المجتمع. ورفعت اليونيسكو هذا العام شعار: المعلمون الشباب: مستقبل المهنة. وأوضح الدكتور الشايع أن كلية التربية من منطلق استشعار مسؤوليتها المهنية، ورؤيتها ورسالتها التي أقرتها في خطتها الاستراتيجية، تحرص دوما على قيادة التغيير التربوي وذلك بكل ما يخدم العملية التعليمية ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك البرامج ذات الصلة بالمعلم وتطويره المهني المستمر. وستحرص الكلية على تدشين عدد من البرامج والمبادرات ذات الصلة مع شركائها، والتي تحقق الخطة الاستراتيجية للكلية وبرامج مبادرة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن النملة رئيس لجنة المعرض المصاحب للمناسبة مشاركة أكثر من عشرين جهة من داخل وخارج الجامعة، ومن أبرز تلك الجهات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، وشركة تطوير لتقنيات التعليم. إضافة لعدد من الجهات من داخل الجامعة مثل المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، والجمعية السعودية للتربية الخاصة، ومركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، والأقسام العلمية بكلية التربية، وعدد من المراكز والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ومن جهته أوضح سعادة الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري – المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية، ورئيس لجنة برامج التطوير المهني – بعقد خمس وخمسون ورشة عمل وبرنامج تدريبي تستهدف التطوير المهني لأكثر من ألف معلم ومعلمة وطالب وطالبة تدريب ميداني ينفذها خبراء ومختصون من كلية التربية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب في عدد من المجالات النوعية والتي تواكب رؤية المملكة 2030، وسيتم تنفيذ هذه البرامج في كلية التربية ومراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يومي الخميس والأحد 4 ، 7 صفر 1441هـ بإذن الله تعالى.

وأكدت سعادة وكيلة الكلية الدكتور رجاء بنت عمر باحاذق أهمية هذا اليوم، وحرص كلية التربية على الاحتفاء بالمعلم فيه، من خلال عدد من الفعاليات، في مقر كلية التربية بالشق النسائي، وذلك من خلال المعرض المصاحب المتزامن مع المعرض المقام في مقر الشق الرجالي من كلية التربية، إضافة لعقد عدد من برامج التطوير المهني في الميدان التربوي، وستسعد الكلية باستضافة عدد كبير من المعلمات والقيادات التعليمية خلال هذه المناسبة. وأشادت بتفاعل جميع منسوبات وطالبات الكلية بالاستعداد لتقديم برامج مميزة وتطوعهن لخدمة المعلم، وتعزيز مكانته.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالله الشهري المشرف على وحدة العلاقات العامة والإعلام بالكلية أن كلية التربية تحتفي كل عام بهذه المناسبة إيماناً منها بأهمية التفاعل مع كل المناسبات ذات العلاقة برؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يخص بناء الإنسان والثروة البشرية. فاحتضان كلية التربية لهذه الفعالية لَتشكِلُ دفعةً قويةً وحافزًا داعمًا لمن هم في الميدان من المعلمين والمعلمات، وكذلك لمعلمي ومعلمات المستقبل من الطلاب والطالبات في بذل المزيد ولإثبات أهمية ما يقومون به من وظيفة في هذا المجتمع؛ فهم أهم أعمدة بناء المجتمع من خلال التعليم الناجح.

وقد بين رئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة سعادة الدكتور إبراهيم بن داود الداود حرص كلية التربية على إظهار هذه المناسبة كل عام بالصورة المأمولة لها، وأن تضيف الكلية كل عام برامج وفعاليات في مثل هذه المناسبة حيث سيقدم منسوبي الكلية عدد من البرامج في الميدان التربوي احتفاء بالمعلم وتقديرا لدوره، إضافة للبرامج التي أعتادت الكلية على تقديمها كل عام من معرض مصاحب تشارك فيه عدد من الجهات من داخل وخارج الجامعة واستضافة عدد من المعلمين والمعلمات وتقديم برامج تطوير مهني لهم.

