” النقل ” ومعهد الإدارة العامة يوقعان مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل منسوبي الوزارة

محمد السعران(صدى):

وقعت وزارة النقل صباح اليوم الخميس مذكرة تعاون مع معهد الإدارة العامة، وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز أوجه التعاون المثمر في مجال تدريب وتأهيل منسوبي الوزارة في مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية في التخصصات والبرامج المختلفة وفقاً لأحدث المعايير التعليمية، ووقع المذكرة كلاً من معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي الدكتور مشبب القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة والمشرف العام على مركز الاعمال، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة لرفع مستوى العاملين في وزارة النقل، ولزيادة نسبة الجودة في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع.

وأشار معالي المهندس الدلامي في هذه المناسبة على أهمية الاتفاقية، وأنها سوف تساهم في تطوير أداء وتدريب منسوبي الوزارة، وزيادة نسبة الإنتاجية التي تسعى إليها، مؤكداً أن معهد الإدارة يعتبر من المعاهد الرائدة في مجال التدريب والتطوير.

من جانبه أكد معالي القحطاني على سعادته بهذه الاتفاقية، والتي تصب في مصلحة تطوير الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية وتبادل الخبرات بينها، ومتمنياً أن تكون هذه الاتفاقية في مصلحة الطرفين.