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بالصور .. بوغاتي ترفع الستار عن سيارة خاصة بالأطفال وتعلن عن سعرها

بالصور .. بوغاتي ترفع الستار عن سيارة خاصة بالأطفال وتعلن عن سعرها
باريس(صدى):

أطلقت شركة بوغاتي المتخصصة في صناعة السيارات ، سيارة جديدة مخصصة للطفال حملت اسم “Bugatti Baby II” بواقع 500 نسخة .

وتعتبر السيارة نموذج مصغر من الطراز الأسطوري”Type 35 Lyon Grand Prix” الذي تم إنتاجه عام 1924 مع بعض التعديلات الحديثة .

وأعلنت الشركة عن سعرها الذي كان الأغلى على الإطلاق بين سيارات الأطفال ، وهو ” 33 ألف دولار أميركي ” ، متوقعة تحقيق أفضل المبيعات في ظل زيادة الإقبال على الصناعات المخصصة للأطفال .

وبالفعل ، فإن المنتجات الخاصة بالأطفال تعتبر ضمن أعلى 10 صناعات ذات أرباح مالية في العالم .

وتسعى العديد من الشركات حول العالم لمواكبة هذة الصناعة وإنتاج نماج مصغرة لسيارتها الأسطورية .


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