« الصحة » تعلن عن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائفها العامة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائف الصحة العامة، داعية المرشحين لإحضار أصول وصور المستندات التالية:

” وثيقة التخرج – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية – شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية – الخبرات السابقة – طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي – بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي – صورة شخصية ” .

ويتم تسليم هذه المستندات في مقر الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بمدينة الرياض حسب الموقع الجغرافي .

وللإطلاع على جدول مواعيد مقابلات المرشحين​، من خلال الرابط التالي: هنا