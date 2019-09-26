« الصحة » تعلن عن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائفها العامة
كشفت وزارة الصحة عن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائف الصحة العامة، داعية المرشحين لإحضار أصول وصور المستندات التالية:
” وثيقة التخرج – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية – شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية – الخبرات السابقة – طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي – بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي – صورة شخصية ” .
ويتم تسليم هذه المستندات في مقر الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بمدينة الرياض حسب الموقع الجغرافي .
وللإطلاع على جدول مواعيد مقابلات المرشحين، من خلال الرابط التالي: هنا
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