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بالفيديو.. امرأة كادت أن تسبب كارثة بطائرة للاستمتاع بنسمة هواء

بالفيديو.. امرأة كادت أن تسبب كارثة بطائرة للاستمتاع بنسمة هواء
بكين(صدى):

تسببت إمرأة في حالة من الفزع بين ركاب طائرة تابعة لخطوط زيامن الجوية الصينية والتي كانت على وشك الإقلاع ، مما تسبب في تعطيل الطائرة حتى تم إعتقال السيدة الغريبة .

وتفصيلاً ، فقد قامت المرأة بفتح مخرج الطوارئ قبل الإقلاع بدقائق من أجل استنشاق هواء نقي ، غير مدركة للخطر الذي تسببه مما تسبب في الفوضى والفزع بين الركاب .

ويُعتقد أن المرأة كانت صادقة في رغبتها وأنها شعرت بأن الجو داخل مقصورة الطائرة كان خانق ، لكنها لم تراعي أية قواعد ، مما استدعى اعتقالها من قبل الشرطة والتحقيق معها .


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