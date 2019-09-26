سيموس يتحدث عن هدفه في مرمى الاتحاد بنهائي دوري أبطال أسيا 

نواف السالم(صدى):

قال المحترف البرازيلي السابق في صفوف النادي الأهلي فيكتور سيموس المعروف بلقب “السفاح” إن هدفه في مرمى الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا هدف تاريخي.

ولفت سيموس:”سجلت العديد من الأهداف خلال فترة وجودي في صفوف الأهلي، منها أهداف حاسمة ولا تنسى من الذاكرة، لكن هدفي في مرمى الاتحاد، المنافس والغريم التقليدي لفريقي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2012، كان هدفا تاريخيا بالنسبة لي، ولا يمكن نسيانه أبداً، وسيبقى في ذاكرتي ما حييت، ويعتبر من أغلى أهدافي في مشواري الكروي مع الأهلي، خصوصاً أنه كان هدف العبور للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، إضافة إلى أنه جاء في وقت صعب”.

وأوضح أن الفريق خاسراً مباراة الذهاب لكن عدنا للمباراة في الإياب وتأهلنا من مباراة تعتبر من أفضل وأمتع المباريات التي لعبتها بقميص الأهلي التي انتهت بفوزنا بهدفين مقابل هدف، وتأهلنا على إثرها لنهائي دوري أبطال أسيا لملاقاة أولسان هونداي الكوري الجنوبي، وخسرنا اللقاء بثلاثة أهداف دون مقابل في يوم حزين”.

ووصف السفاح الحارس عبدالله المعيوف بأنه من أفضل الحراس في الملاعب المملكة خلال فترة احترافه في الملاعب السعودية لما يملكه من مقومات ومميزات يتفوق فيها على الجميع.