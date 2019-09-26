بالفيديو.. بدور البراهيم تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تعنيف الطفلة رغد وأخواتها

تعرضت الفاشينيستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم، لانتقادات قاسية بسبب ظهورها في مقاطع فيديو يعتبرها البعض بأنها مثيرةً للجدل، كما عبرت عن اندهاشها من صمت المنتقدين تجاه قضية تعنيف الطفلة رغد وأخواتها، قائلةً: “قضيتهم إنسانية لأنَّ الأم والأب حصلا على دين بغرض تدشين مشروع ولكنه فشل وسجنا”.

وأوضحت بدور أنّها تتعرض للكثير من الانتقادات رغم أنّها بكت عندما شاهدت قضية رغد وأخواتها كونها قضيةً إنسانية، مشيرة إلى أنّها لم تأخذ اهتمام المشاهير ولم يتحدث أحدٌ عنها.

وأشارت إلى أنَّ المنتقدين لها يتناولون سفاف الأمور ويتركون الأهم، كما كشفت عن تفاصيل جديدة في قضية تعنيف الطفلة رغد وأخواتها: “تحدثت معي إحدى أقاربهن وأخبرتني بأنَّ الأم والأب لا زالا في السجن ولم يخرجا والبنات معنفات، وأصبحت حالتهن الصحية مزرية ولديهن جفاف وتضخم في الكبد وكنَّ يجلسنَّ عند أحد أقاربهن معنفات ثم تم نقلهن للمستشفى، وين المشاهير منهن ولا مفيش غير بدور البراهيم؟”.

وحول تعرضها للانتقادات في مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرًا ممسكةً خصرها، أبانت أنّها فعلت ذلك لتحفيز الشباب؛ لأنّها كانت تعرض إعلانًا لمنتج عن التنحيف، مشيرة: “أمسكت خصري لتحفيز الشباب والبنات، وهذا ليس به شيء والأمر أخذ أكبر من حجمه”، مردفةً: “لن أتغير وسأتصرف بعفويتي ومن يعجبه تصرفي أهلًا به ومن لا يعجبه يعرف جوابي”.