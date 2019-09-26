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الشباب في عمر الخمسين.. حلم ليس مستحيل

الشباب في عمر الخمسين.. حلم ليس مستحيل
أميرة خالد(صدى):

تمر الكثير من النساء بحالة من الإكتئاب والشعور بتوقف الحياة بمجرد وصولهن لعمر الخمسين ، وذلك على خلاف ما يجب أن تعيشه في تلك المرحلة من العمر .

ووفقاً لموقع “forbes” فإنه يجب عليكي أن تضربي بعرض لحائط تلك الأفكار وأن تقومي بإتباع التالي :

1- مارسي الرياضة بصفة مستمرة ولو مرة اسبوعياً .
2- تجنبي تناول القهوة والشاي لحماية صحتك وتجنب هشاشة العظام وصفاء بشرتك من التجاعيد .
3- احرصي على تناول الخضراوات والفاكهة .
4- قللي من النشويات والدهون ، وسيختلف الأمر كثيراً حين تعتادي الطعام الصحي .
5- اشربي المياه بما لا يقل عن 3-4 لتر يومياً .
6- اخرجي للحياه وامشي ساعة يومياً دون توقف .

ولا شك أن اتباع تلك النصائح سيعيد إليكي الطاقة والتفاؤل وربما ستعودين سنوات للوراء نفسياً وصحياً .


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