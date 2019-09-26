الاتحاد في أزمة بسبب إصابة دا كوستا وبريجوفيتش

نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن محترفي نادي الاتحاد المغربي مروان دا كوستا والصربي أليكساندر بريجوفيتش، قد تعرضا للإصـابة قبل اللقاء المرتقب أمام الشباب.

وتفصيلآ، كشف الإعلامي الرياضي أن اللاعبين سيخضعان للكشف الطبي اليوم، والذي سيحدد إمكانية مشاركتهما من عدمها في مباراة الشباب المقررة يوم الجمعة المقبلة.

ويحتل الشباب المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط في 3 مباريات خاضها، حيث يتبقى له لقاء مؤجل أمام التعاون.